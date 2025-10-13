Sinner va in terapia: chiesto l’aiuto di uno psicologo | È moralmente a pezzi
Il tennista sta attraversando un periodo tutt’altro che semplice e ha scelto di andare in terapia. Il morale è a terra.
Jannik Sinner ha recentemente deciso di affidarsi a un supporto psicologico in un momento particolarmente delicato della sua carriera. Non si tratta di un’indiscrezione passeggera: il campione starebbe affrontando un periodo di forte stress mentale, probabilmente legato alle pressioni e alle aspettative.
Alla base ci sarebbe una vera e propria fatica psicologica accumulata nel tempo, tra allenamenti, viaggi e competizioni ravvicinate. Dietro l’immagine del campione calmo e riservato, infatti, si nasconde un giovane che porta sulle spalle il peso di un intero movimento sportivo.
Sempre più atleti, anche di livello internazionale, riconoscono l’importanza della salute mentale come parte integrante della preparazione agonistica. Sinner, in questo senso, si dimostra ancora una volta un professionista lucido e attento.
Il supporto psicologico potrebbe aiutarlo a gestire la pressione, le aspettative e la paura di deludere. Ritrovare fiducia, motivazione e serenità è oggi la sua priorità, prima ancora dei risultati sportivi. Questa nuova avventura potrebbe farlo tornare più forte di prima anche e soprattutto sul campo.
Il dramma del tennista
Sinner sa che una carriera non è fatta solo di successi, ma anche di momenti in cui bisogna rallentare per capire dove si sta andando. Il corpo e la mente devono viaggiare insieme, e prendersi cura della propria salute psicologica è fondamentale per restare competitivi nel lungo periodo.
Adesso bisognerà capire come reagirà il campione a questo nuovo percorso ma il volersi mettere in gioco e chiedere aiuto è di certo un punto di partenza. L’anno di Sinner nonostante i successi, è stato travagliato e ricco di sorprese, sia in positivo sia in negativo. Adesso per lui è arrivato il momento di resettare.
La situazione di Sinner
Nella specifico l’International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha annunciato un nuovo programma di sostegno economico e psicologico destinato ai giocatori coinvolti nelle proprie indagini, in particolare nei casi di sospetto doping. Come riportato da L’Équipe, l’iniziativa entra in vigore con effetto immediato e prevede una fase di valutazione fino al 2026.
L’obiettivo è quello di offrire assistenza concreta agli atleti che, durante procedimenti complessi, si trovano a vivere momenti di forte pressione e isolamento. In questo contesto, molti hanno osservato che se tale misura fosse stata introdotta in passato, anche Jannik Sinner avrebbe potuto beneficiare di un simile supporto durante le indagini che lo hanno coinvolto.