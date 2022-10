“Odio Napoli” vandalizzato il pullman della Napoli Futsal

Un nuovo episodio discriminazione contro i napoletani, questa volta nel Futsal. Il pullman della squadra del Napoli vandalizzato. Il fatto è stato scoperto al termine di Ciampino Aniene-Napoli Futsal, valido per la seconda giornata del campionato italiano di calcio a 5. La partita è stata vinta dai partenopei, ma prima del match gli ospiti hanno trovato il pulmino che doveva riportarli a casa vandalizzato.

“Odio Napoli” questa la scritta sul pulmino della Napoli Futsal, un episodio spregevole come si vedono anche in molti stadi di Serie A. La scritta è stata ritrovata su una fiancata del pulmino, parcheggiato in un hotel nei pressi di Ariccia. Ma a questo episodio si è aggiunto anche un altro atto vandalico, scoperto nel post partita. I dirigenti del club partenopeo hanno trovato due mini van con i vetri completamente distrutti. Inoltre all’interno sono stati rubati anche oggetti di valore.

La stima dei danni subiti complessivamente ammonta a circa 20mila euro. Il direttore generale del Napoli Futsal, Pasquale Scolavino, punta l’indice contro l’assoluta mancanza di organizzazione della società ospitante: “E’ impensabile che i nostri pulmini brandizzati – dice – con i loghi del club in evidenza, non siano stati messi in sicurezza. Ci hanno detto di parcheggiarli in una traversa adiacente il campo, senza alcun controllo. Bisogna ora accertare le responsabilità per i danni subiti. Denunceremo tutto agli organi competenti”.