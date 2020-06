Nuova plusvalenza per la Juve: l’Atalanta prende un baby bianconero

Simone Muratore è un nuovo calciatore dell’Atalanta, così la Juve mette a segno una buona plusvalenza molto utile per il bilancio.

Il bilancio della Juventus fa segnare un’altra ottima plusvalenza, questa volta è Simone Muratore a trasferirsi all’Atalanta. Il giovane centrocampista cresciuto nella Primavera bianconera è un nuovo giocatore nerazzurro. Muratore passa dalla Juventus all’Atalanta per una cifra tra 7-8 milioni di euro. Il giovane Under 23 fino ad ora non ha mai giocato nemmeno una volta in Serie A, ma ha fatto solo un piccolissimo scampolo di partita in Champions nel 2019 a Leverkusen. Muratore è un centrocampista centrale, che per l’occasione può anche dare una mano in difesa.

Oltre alla plusvalenza con Muratore all’Atalanta, la Juventus fa registrare un altro dato positivo. Con i 7-8 milioni che l’Atalanta verserà nelle casse bianconere, la Juventus riceverà anche uno ‘sconto’ per l’acquisto di Dejan Kulusevski passato proprio dalla Juventus all’Atalanta per la cifra di 35 milioni di euro, pagabili in 5 comodissimi esercizi. Insomma il mondo plusvalenze non si ferma ai vari Mandragora o Kean ma prosegue anche con i tanti baby che il settore giovanile bianconero riesce a sfornare ogni anno. In questo caso l’Atalanta si è assicurata Muratore, anche se pare che non ci sarà molto spazio per lui in rosa.