Napoli, Zielinski: Tonsillite o Angina Pectoris? Ecco cosa filtra

Piotr Zielinski, cha lasciato il ritiro della nazionale. La federazione polacca parla di angina, il Napoli chiarisce che si tratta di una tonsillite.

Notizie calcio Napoli – Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha recentemente lasciato il ritiro della nazionale polacca a causa di un malessere. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e la squadra, con diagnosi contrastanti emerse dai rapporti medici.

La federazione polacca, in un comunicato ufficiale, ha indicato che Zielinski soffre di angina. Tuttavia, la SSC Napoli ha fornito un aggiornamento rassicurante, specificando che il giocatore è affetto da una semplice sindrome influenzale accompagnata da tonsillite.

Questa discrepanza diagnostica ha sollevato interrogativi sulla natura esatta del malessere di Zielinski. Mentre la tonsillite, un’infezione delle tonsille, è generalmente meno preoccupante e trattabile con cure sintomatiche, l’angina pectoris è una condizione più seria che implica un dolore toracico dovuto a un ridotto apporto di sangue al cuore.

Zielinski aveva già mostrato segni di malessere prima dell’ultima partita della Polonia, venendo escluso dalla formazione titolare. La situazione è stata ulteriormente complicata dalla necessità di escludere un’eventuale infezione da COVID-19, ipotesi poi scartata dal team manager polacco.

Nonostante le preoccupazioni iniziali, il Napoli ha confermato che la condizione di Zielinski non è grave. Il centrocampista dovrebbe essere disponibile per la prossima partita contro l’Atalanta, segnando il suo ritorno in campo per gli impegni cruciali che attendono il Napoli, tra cui le sfide contro Real Madrid, Inter e Juventus.

Nei prossimi giorni, il Napoli vedrà il ritorno di tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, pronti a incontrare il nuovo allenatore e a prepararsi per un intenso periodo di partite. Con la situazione di Zielinski ora chiarita e sotto controllo, la squadra può concentrarsi sui prossimi importanti incontri, iniziando con la sfida a Bergamo contro l’Atalanta.