Lo stadio Maradona spinge il Napoli: pienone con l’Udinese, che numeri da inizio stagione

Napoli-Udinese lo stadio Diego Armando Maradona sarà tutto esaurito, biglietti di curve e distinti esauriti in poche ore.

C’è un’emozione forte che serpeggia a Napoli, è qualcosa che si sente in tutti i tifosi, nell’atmosfera, ma che su cui nessuno si vuole sbilanciare. Se ne parla a denti stretti, si fanno allusioni un po’ come in Harry Potter quando non si vuole nominare Lord Voldemort. Eppure ieri Elmas è uscito allo scoperto sulla vittoria finale, ma la scaramanzia è d’obbligo tra i tifosi. Soprattutto perché come dice Spalletti c’è chi non aspetta niente altro che il tonfo.

Ed allora si guarda la rimonta della Juve con rigore gentilmente non concesso da Di Bello e dal Var Guida, e si decide ancora di più di evitare di parlarne. Ma l’entusiasmo, la voglia di vedere la partita del Napoli, quella non si può nascondere.

Napoli-Udinese: tutto esaurito allo stadio Maradona

Il Napoli fino ad ora non ha mai giocato con una big in casa, escludendo le partite di Champions League. Gli uomini di Spalletti hanno giocato in esterna contro Milan, Roma, Lazio e Atalanta ed attendono di giocare contro l’Inter a San Siro, poi il 13 gennaio ci sarà la Juve allo stadio Maradona.

Eppure lo stadio Maradona fa segnare numeri da record 90 mila spettatori in più rispetto alle stesse giornate della scorsa stagione: un balzo in avanti del 47% come sottolinea anche Corriere dello Sport. Il tutto esaurito allo stadio Maradona ci sarà anche per Napoli-Udinese con circa 50 mila spettatori, con i biglietti di curva e distinti che sono andati sold out in poche ore. Attualmente non c’è nessun posto disponibile in nessun settore dello stadio. La voglia di stare al fianco del Napoli per l’ultima dell’anno, quella non si può fermare.