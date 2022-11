Il mani di Danilo era rigore, basta con le cazzate

Verona-Juve l’arbitro di Bello non concede un calcio di rigore agli scaligeri, per un fallo di mano in area di Danilo.

Assurdo quanto accaduto durante Verona-Juve. Al minuto 75 Miguel Veloso calcia in porta, Danilo colpisce con la mano ma l’arbitro non concede il tiro dagli undici metri. Nessuna chiamata dell’arbitro Di Bello, che dopo indicazione del VAR (ma senza aver rivisto l’episodio allo schermo) non cambia decisione e assegna fallo laterale.

Danilo para platealmente la palla che sarebbe finita in rete, ma non è rigore. I moviolisti della domenica, la maggior parte arbitri falliti, ci stanno propinando tutta la retorica del mondo, arrampicate sugli specchi degne del miglior Messner.

“La regola dice questo, ma l’arbitro ha interpretato il regolamento, ma la Juve sta tornando“. CAZZATE! Basta con queste manfrine, se la parata l’avesse fatta uno del Verona sarebbe stato lo stesso?

Verona-Juve: rigore per fallo di mano di Danilo, cosa dice il regolamento

Giusto per fare chiarezza: il concetto di “pallone inaspettato” era presente nel regolamento del 2018, ma in quello in vigore (2022) non esiste più. Le parole “inaspettato” e “inatteso” proprio non esistono nella versione attuale. Quindi due sono le cose o i moviolisti non conoscono il regolamento vigente oppure non lo conosce l’arbitro in entrambi i casi, sarebbe comunque una vergogna.

Pedullà sugli arbitri

L’arbitro Serra è stato praticamente dismesso dopo Milan – Spezia del 16 gennaio 2022. Arrivarono anche le scuse dell’AIA al Milan per la norma del vantaggio non dato e poi Serra non si è visto più. L’AIA non si è scusata con il Sassuolo (contro la Roma) per la norma del vantaggio non dato e Ayroldi a differenza di Serra non viene dismesso e dopo 4 giorni dirige pure Napoli – Udinese. Lasciamo perdere i tre rigori che Ayroldi non vide in Napoli – Verona del passato torneo, ma c’è da chiedersi dove sono i cronisti e i moviolisti che per settimane intere si strapparono capelli e stracciarono vesti per Serra?

E i titoloni in prima pagina dei giornali che per settimane tappezzarono edicole? Ora sono tutti schierati in difesa dell’indifendibile: Danilo si è sostituito al portiere, basta non c’è altro da dire, altro che palla inattesa qui siamo difronte ad una colossale presa per i fondelli che offende non solo i tifosi ma tutto quello che il calcio dovrebbe rappresentare a cominciare dalla correttezza e dal rispetto delle regole.

Sentite cosa dice Pedullà sugli arbitri

E voi cosa ne pensate? era rigore sacrosanto oppure no?