I media esaltano la Juve: “Sta arrivando l’anti Napoli” – I titoli

La Juve raggiunge la quinta vittoria consecutiva ed i media nazionali festeggiano il ritorno dei bianconeri: può essere l’anti Napoli.

Finalmente, per i media nazionali, la Juve ha interrotto il suo periodo di crisi ed ha inanellato 5 vittorie consecutive. Un risultato che fa festeggiare proprio tutti, dai quotidiani sportivi a quelli generalisti. Nemmeno per il Napoli delle 10 vittorie consecutive si è esultato tanto. Nemmeno quando Spalletti ha vinto a Milano, Roma, contro i giallorossi e con la Lazio, o contro l’Atalanta senza Kvaratskhelia. Insomma finalmente ritorna la preferita d’Italia e si festeggia.

Juve col fallo di mano: ma conta la vittoria a Verona

La rimonta Juve, che raggiunge il quarto posto, a 10 punti dalla vetta, viene vista finalmente come una boccata d’ossigeno. Eppure la quinta vittoria consecutive è arrivata tra le polemiche. Il fallo di mano di Danilo è grosso quanto una casa. Gazzetta insiste col parlare del concetto di “pallone inatteso” giustificando Di Bello ed il Var Guida, ma il regolamento non prevede questo caso.

L’allenatore del Verona, Salvatore Bocchetti ha detto che le mani le usano i portieri, ma questo non basta a frenare l’entusiasmo perla vittoria della Juve.

Verona-Juve: i titolo dei quotidiani

Corriere dello Sport – Juve, che spinta. La rimonta continua: i bianconeri irrompono in zona Champions.

Gazzetta dello Sport – Arriva la Juve. Continua la rimonta: bianconeri quarti.

Corriere della Sera – Juve mette la quinta. Senza incantare doma il Verona con il gol di Kean Cresce la convinzione di poter essere l’ anti Napoli.

Repubblica – Juve con gli artigli. Ritrova Kean e torna in alto.

Insomma nei titoli del giorno dopo Verona-Juve si esaltano i bianconeri e la rimonta guidata da Max Allegri, il condottiero che vince col corto muso.