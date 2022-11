Napoli, in cinque ai Mondiali: ecco i convocati di Atalanta, Inter, Roma, Milan, Lazio e Juve

Convocati ai Mondiali: ci sono 5 giocatori del Napoli, 11 della Juve, 8 del Milan, 7 dell’Inter, 5 dell’Atalanta, 4 della Roma e 2 della Lazio.

Il focus del Corriere dello Sport dedicato ai calciatori convocati ai mondiali non è ancora definitivo, perché c’è chi è stato pre convocato ma potrebbe non essere confermato e chi invece può essere un possibile sostituto. Non è il caso del Napoli che ai Mondiali manda Zielinski, Anguissa, Kim, Olivera e Lozano, già sicuri di un posto. Saranno cinque in totale con altri big come Lobotka, Osimhen, Raspadori, Simeone, Di Lorenzo, Meret e altri che resteranno a casa. Tutti si uniranno alla tournée in Turchia decisa da Spalletti e dalla società per non perdere condizione fisica. Ci sarà anche Mario Rui, terzino portoghese che a sorpresa non è stato convocato per i Mondiali in Qatar 2022.

Mondiali: i convocati delle big di Serie A

Detto dei convocati del Napoli per il Mondiale, vediamo la situazione delle altre squadre di Serie A che si giocano scudetto e Champions League. Ecco l’elenco dei convocati ai Mondiali di Milan, Juve, Inter, Atalanta, Lazio e Roma.