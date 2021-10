Napoli-Torino: euforia al Maradona, mai tanti tifosi. Ci sarà anche il sindaco Manfredi

Napoli-Torino con oltre trentamila tifosi allo stadio Maradona, in tribuna d’onore ci sarà anche il nuovo sindaco Gaetano Manfredi. Cresce l’entusiasmo per la squadra di Spalletti che domenica riceva in casa il Torino di Ivan Juric, desideroso di fare un nuovo sgambetto agli azzurri. Fino ad ora sono stati venduti oltre tremila biglietti per Napoli-Torino, un record. Secondo Gazzetta dello Sport fino ad ora il tifo è stato un po’ freddino. Il quotidiano scrive che può essere un “segno di maturità” ma anche “ferite da rimarginare dopo l’amarissima conclusione della passata stagione, con l’inatteso pari il 23 maggio contro il Verona“. In realtà a pesare è anche lo sciopero dei gruppi organizzati, che non stanno animando lo stadio Maradona a causa di un regolamento d’uso assai restrittivo. Cosa che fa perdere fascino e sostegno ai calciatori in campo.

Napoli-Torino: al Maradona il record di tifosi

Il governo ha permesso di poter aumentare la capienza degli stadi al 75% e così il Napoli può ospitare fino a 40mila spettatori. Non è escluso che per la sfida Napoli-Torino, valida per l’ottava giornata di Serie A, non possa esserci il tutto esaurito. Fino ad ora al Maradona c’erano stati al massimo 23mila paganti, in occasione di Napoli-Juventus, ma in quel caso la capienza era ridotta al 50%. Gazzetta dello Sport ricorda che tra tra i tifosi per Napoli-Torino ci sarà anche il nuovo sindaco Gaetano Manfredi. Primo cittadino che non ha “mai nascosto la sua passione juventina“. Nonostante tutto da sindaco di Napoli ha già messo in chiaro che farà di tutto per aiutare la squadra della sua città. De Laurentiis è stato uno dei primi a complimentarsi con Manfredi. Il nuovo sindaco di Napoli ha anche detto che la sua speranza è che la squadra azzurra possa vinca e diventi ancora di più di livello internazionale.