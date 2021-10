GAZZETTA – Ammutinamento Napoli, De Laurentiis ha chiesto 80mila euro ad Allan

De Laurentiis chiede un risarcimento di 80mila Euro ad Allan, 50% di uno stipendio, per la questione dell’ammutinamento nel Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La questione ammutinamento entra nel vivo, ieri la prima udienza con Allan e Ancelotti nelle vesti degli accusati. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Entro la fine di novembre dovrebbe arrivare il lodo sull’arbitrato Allan, per la multa richiesta dal Napoli dopo l’ammutinamento del 2019.

“Il Napoli chiede una multa da oltre 80 mila euro netti (il 50% di uno stipendio, il massimo). Ieri il presidente del collegio, avvocato Arturo Frojo – coadiuvato da Bruno Piacci nominato dal Napoli e Roberto Ninno per il calciatore – ha sentito vari testimoni di parte, in una udienza durata diverse ore. Per il club hanno deposto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e il suo vice Giuseppe Pompilio, per il giocatore brasiliano in videoconferenza da Madrid Ancelotti e l’allora preparatore Luca Guerra”.