Torino senza Belotti: contro la super difesa del Napoli. Un granata fa paura

Napoli-Torino senza Andrea Belotti titolare, l’attaccante centrale di Ivan Juric dovrà andare ancora in panchina al Maradona. Non è ancora guarito del tutto dall’infortunio e quindi Belotti si dovrà accontentare di sedersi inizialmente in pancina. Ivan Juric vuole fermare il Napoli, ma lo dovrà fare senza la sua punta centrale. Corriere dello Sport scrive che proprio l’attacco è il problema principale del Torino. “Delle 16 squadre della Serie A, soltanto il Sassuolo ha segnato di meno (7 gol per gli emiliani, 9 per i granata, mentre il Napoli, tanto per chiarire il dato, ha segnato il doppio delle reti dei suoi prossimi avversari). Un attacco di questo livello non dovrebbe impensierire una delle più forti coppie centrali di difesa, formata da Rrahamani e Koulibaly“.

Juric ed il Torino saranno senza Belotti contro il Napoli, ma il tecnico ha altre armi da schierare in campo. Uno dei pericoli per Spalletti è “l’arrembante Singo dalla parte di Di Lorenzo” mentre dall’altro lato ci sarà il “più confusionario Ola Aina davantia Mario Rui“. Dunque se il Napoli “deve proteggere le fasce, il Torino deve stare attento, molto attento, alle partenze a razzo di Osimhen. L’ultimo a farne le spese è stato Marinez Quarta, il nazionale argentino della Fiorentina“. A cercare di fermare il nigeriano ci sarà Bremer, accostato sul mercato al Napoli. Juric può lanciare Belotti in campo col Napoli, o almeno ci sta pensando. L’idea è quello di dargli minutaggio a partita iniziata. Il Napoli, invece, dovrà fare a meno di qualche sudamericano, dato che Ospina e Lozano sono tornati tardi. Scontata la presenza di Meret e Politano da titolare. Nessun problema invece per Osimhen che ha avuto problemi col viaggio di ritorno dalla Nigeria. L’attaccante sarà regolarmente in campo, in questo momento per Spalletti è veramente complicato lasciarlo fuori dalla formazione titolare.