Juve-Roma: Allegri sfida Mourinho, sono i più vincenti. Poi c’è una sorpresa

Juventus-Roma è anche la sfida tra Max Allegri e Josè Mourinho, due allenatori che hanno vinto il 71,7% dei trofei in Italia. Corriere dello Sport riporta questa statistica che tira in ballo anche Luciano Spalletti, attualmente alla guida del Napoli. La sfida tra Allegri e Mourinho è molto accesa, con il quotidiano sportivo che ricorda l’episodio del 2018. Il Manchester United di Mourinho ribaltò la sfida a Torino con la Juventus ed uscì dal campo con una mano sull’orecchio destro. Ma Allegri e Mourinho sono anche tecnici vincenti.

Titoli vinti in Serie A: Mourinho batte Allegri

Corriere dello Sport riporta le statistiche con Mourinho che ha vinto 25 trofei ed Allegri che è fermo a 13. In due hanno conquistato il 71,7% di tutti i tecnici della Serie A 202-22. Questo perché “gli altri 18 ne hanno complessivamente messi in bacheca soltanto 15. Il bronzo va a Spalletti, 7 titoli, 7 come le vittorie conquistate nelle prime 7 giornate”.