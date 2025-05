Napoli, testa al Lecce ma lo sguardo va al futuro: stadio e piani per Conte

In casa Napoli, tutto ruota intorno alla sfida contro il Lecce. È la pietra miliare della corsa scudetto. Antonio Conte e la squadra sono concentrati solo su questo, come riporta Pasquale Tina su la Repubblica Napoli. Al Training Center di Castel Volturno, ogni attenzione è rivolta alla delicata trasferta di sabato, che potrebbe avere un peso decisivo sul campionato.

Ma se il presente parla pugliese, il futuro incombe con due temi caldi: il destino dello stadio Diego Armando Maradona e la programmazione per la prossima stagione, anno del centenario del club.

Il ritorno di De Laurentiis: in agenda Maradona e Conte

Il presidente Aurelio De Laurentiis è atteso a Napoli la prossima settimana, dopo le vacanze alle Maldive. Appena atterrato, dovrà affrontare un’agenda fittissima. Tra gli appuntamenti più rilevanti: l’incontro con il sindaco Gaetano Manfredi, previsto probabilmente mercoledì, per discutere del futuro del Maradona.

L’assessore Edoardo Cosenza ha già consegnato uno studio di fattibilità sul possibile recupero del terzo anello dello stadio di Fuorigrotta, chiuso da vent’anni per motivi di sicurezza. «Il materiale per discutere con il presidente è pronto», ha scritto Cosenza su Facebook. Lo scenario ideale? Un Maradona da 70mila posti, senza pista d’atletica, rinnovato in vista di Euro 2032.

Sold out e sogni di festa

L’interesse per il Napoli non conosce pause. I 54mila posti attuali non bastano più: anche il match dell’11 maggio contro il Genoa è già sold out (ottavo consecutivo, tredicesimo in campionato). La domanda di biglietti supera costantemente l’offerta.

Se il Napoli dovesse battere il Lecce, si aprirebbe anche un discorso legato ai festeggiamenti. Il sindaco Manfredi sogna un bus scoperto per celebrare il titolo, come non avvenne nel 2023. Ma è ancora presto per pianificare, tutto dipenderà dai risultati sul campo e dalle valutazioni di ordine pubblico.

Conte vuole chiarezza: servono garanzie sul progetto

De Laurentiis incontrerà anche Antonio Conte. Il tecnico ha sollecitato un confronto per capire le intenzioni del club sul mercato e sull’organizzazione in vista della prossima stagione, quella del centenario. Conte ha ancora due anni di contratto, ma vuole una squadra competitiva per affrontare la Champions League con ambizione.

L’appuntamento con il presidente potrebbe essere fissato a ridosso della gara con il Genoa. Nel frattempo, Conte guarda solo al Lecce. Ma la programmazione, sia per lo stadio che per la panchina, non può più attendere.