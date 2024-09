Mercato Napoli, Tchatchoua nei desideri della dirigenza azzurra: si lavora per gennaio

Il terzino belga, Tchatchoua, protagonista nella vittoria del Verona sul Napoli, è al centro dei piani di mercato del club partenopeo.

Il calciomercato italiano ha appena chiuso i battenti, ma in casa Napoli il Direttore Sportivo Giovanni Manna non ha intenzione di rilassarsi. Il club partenopeo, guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis, sta già preparando le strategie per la sessione di mercato di gennaio e uno dei nomi caldi sulla lista è quello di Tchatchoua, il giovane talento del Verona.

Secondo quanto riportato dalla redazione sportiva di Mediaset, il Napoli non ha dimenticato il terzino destro belga, che ha attirato l’attenzione del club azzurro nonostante il tentativo andato a vuoto lo scorso agosto. Tchatchoua, 22 anni, è emerso come uno dei protagonisti della vittoria del Verona sul Napoli per 3-0, una prestazione che ha convinto la dirigenza partenopea a puntare nuovamente su di lui.

Nel corso della scorsa stagione, Tchatchoua ha accumulato 27 presenze con il Verona, dimostrando di essere un elemento cruciale per la squadra. Il club scaligero aveva investito 2 milioni di euro per il suo acquisto dal Charleroi, e ora, per privarsene, chiede una cifra ben più alta: almeno 15 milioni di euro.

L’interesse del Napoli per Tchatchoua è confermato anche dall’apprezzamento espresso dall’allenatore Antonio Conte, il quale considera il giovane belga un rinforzo potenziale per il proprio schema tattico. La dirigenza azzurra sta quindi valutando come strutturare una possibile offerta che soddisfi le richieste economiche del Verona e possa portare il giocatore sotto il Vesuvio già a gennaio.