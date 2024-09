Napoli e Inter su Tchatchoua: Conte sfida Inzaghi per il gioiello del Verona

Tchatchoua nei radar del Napoli, l’esterno belga può partire già a gennaio. Azzurri e nerazzurri in pole, Verona fiuta la plusvalenza.

Il Napoli di Antonio Conte ha messo gli occhi su Jackson Tchatchoua. L’esterno dell’Hellas Verona, classe 2001, è una delle rivelazioni di questo avvio di Serie A.

Secondo quanto riporta TMW, non solo gli azzurri sono interessati al giovane belga:

“Sulle sue tracce ci sono già due big della Serie A e due allenatori che, più di chiunque altro, sanno esaltare le qualità degli esterni ‘alla Tchatchoua’: Simone Inzaghi e Antonio Conte, Inter e Napoli, seguono con grande interesse l’evoluzione del camerunese”

La versatilità di Tchatchoua è il suo punto di forza. Nato come ala, si è adattato perfettamente al ruolo di esterno a tutta fascia, brillando sia nel 4-2-3-1 di Baroni che nel 3-4-2-1 di Zanetti.

Il colpo potrebbe concretizzarsi prima del previsto:

“Già a gennaio potrebbe cambiare squadra. Un affare per il Verona, che lo ha riscattato in estate a 3 milioni e che già fiuta la prossima ricca plusvalenza”

Per il Napoli sarebbe l’ennesimo colpo in prospettiva, perfetto per il gioco di Conte. La sensazione è che Tchatchoua sarà uno dei nomi caldi del mercato di gennaio. Il Verona si sfrega le mani, Conte e Inzaghi affilano le armi. Che la sfida abbia inizio.