Carratelli: “De Laurentiis? Lo chiamano ‘pappone’, ma è un grande. Con Conte guiderà il Napoli verso il secondo Scudetto”

Secondo Carratelli l’investimento record di De Laurentiis e la guida di Conte riporteranno il Napoli al vertice del calcio italiano.

Mimmo Carratelli, noto editorialista del Corriere dello Sport, ha recentemente espresso un’entusiastica previsione riguardo al futuro del Napoli durante un’intervista a Radio Marte. Secondo Carratelli, il presidente Aurelio De Laurentiis, con l’aiuto dell’allenatore Antonio Conte, potrebbe guidare la squadra verso la conquista del secondo Scudetto.

“De Laurentiis ha dimostrato di avere un carattere forte e determinato”, ha dichiarato Carratelli. “Sebbene il suo stile possa sembrare influenzato da un’immagine da cinepanettone, è un imprenditore di grande acume, tra i pochi nel calcio italiano a livello di Lotito. Nonostante i suoi tentativi con Ancelotti non siano andati come sperato, De Laurentiis è un presidente che continua a investire pesantemente e a cercare il successo.”

Il giornalista ha sottolineato come, quest’anno, De Laurentiis abbia speso una cifra record di 150 milioni sul mercato, un segnale chiaro della sua ambizione. “Chiavelli, il direttore finanziario, potrebbe avere qualche grattacapo con il bilancio, ma l’investimento è giustificato. Con Conte in panchina, il Napoli è pronto a tornare in Champions League già dalla prossima stagione, il che potrebbe garantire un ritorno economico di 50 milioni.”

Carratelli ha inoltre paragonato De Laurentiis agli storici presidenti del Napoli, Ascarelli, Lauro e Ferlaino. “Ascarelli è stato fondamentale per dotare il Napoli di uno stadio; Lauro era un personaggio vivace e imprevedibile; Ferlaino, purtroppo, rimane in cima alla classifica per il numero di trofei vinti. Tuttavia, De Laurentiis ha già dimezzato il gap rispetto a Ferlaino, e con Conte al comando, il secondo Scudetto sembra alla sua portata.”

In conclusione, Carratelli ha ribadito la sua fiducia nel progetto di De Laurentiis. “De Laurentiis è un grande presidente, nonostante le critiche. Con la guida di Conte, sono certo che il Napoli avrà successo. La strada verso il secondo Scudetto è tracciata e il futuro sembra promettente.”