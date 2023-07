CorrSport: “Napoli su Moussa Diaby: Ecco cosa filtra da Castel Volturno”

Il Napoli è interessato a Moussa Diaby, esterno offensivo del Bayer Leverkusen, da Castel Volturno arrivano notizie contrastanti.

Calciomercato Napoli. Il calciomercato è sempre pieno di sorprese e il Napoli sembra essere al centro di una delle ultime. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Francia, la squadra azzurra sarebbe molto interessata a Moussa Diaby, attaccante del Bayer Leverkusen.

Diaby, 24 anni, è un giocatore versatile che può agire sia sulla corsia destra che su quella opposta dell’attacco. Con il Bayer Leverkusen, ha un contratto in scadenza nel 2025, il che potrebbe rendere la trattativa più complessa.

Questa mattina, il Corriere dello Sport ha riportato un dettaglio importante riguardo l’interesse del Napoli per Diaby. “In Francia hanno parlato dell’interesse del Napoli per l’esterno del Leverkusen, Diaby, su richiesta di Garcia, ma la freddezza del mondo azzurro al cospetto dell’ipotesi è stata glaciale“, si legge sul quotidiano.

Questo potrebbe suggerire che, nonostante le voci, il Napoli potrebbe non essere così interessato a Diaby come si potrebbe pensare. Tuttavia, nel calciomercato, le cose possono cambiare rapidamente e sarà interessante vedere come si svilupperà questa storia nelle prossime settimane.

Per ora, i tifosi del Napoli possono solo aspettare e vedere se Diaby diventerà la prossima stella a vestire la maglia azzurra.