Napoli non solo Faraoni: Possibile Doppio Colpo con il Verona

Il Napoli potrebbe essere vicino a un doppio colpo di mercato con il Verona: Faraoni e Folorunsho i nuovi arrivi.

Calciomercato Napoli. Il calciomercato del Napoli potrebbe essere vicino a un doppio colpo con il Verona. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere di Verona, ci sarebbe una doppia operazione di mercato in corso che coinvolge il difensore Davide Faraoni e il centrocampista offensivo Michael Folorunsho.

Folorunsho, di ritorno dal prestito al Bari, dove ha avuto un’ottima stagione con 30 presenze e 8 gol, ha già dato il suo assenso al passaggio al Verona, dove ritroverebbe l’allenatore Baroni, che lo ha guidato alla Reggina. Tuttavia, l’Empoli è ancora in corsa per il giocatore e non ha ancora mollato, mantenendo una forte concorrenza con l’Hellas Verona.

Per quanto riguarda Faraoni, una bandiera gialloblù dal 2019, sembra vicino a lasciare la squadra. Il Napoli offre un contratto triennale e all’Hellas circa 3 milioni di euro. Faraoni sta attualmente svolgendo la preparazione a Primiero San Martino di Castrozza.

Se queste trattative dovessero andare in porto, il Napoli potrebbe beneficiare di un significativo rinforzo in difesa e a centrocampo. Tuttavia, come sempre nel calciomercato, nulla è certo fino alla firma dei contratti. I tifosi del Napoli possono solo aspettare e vedere se queste voci si trasformeranno in realtà.