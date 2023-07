Faraoni in arrivo al Napoli, Zanoli in prestito: il mercato si muove

Il Napoli si avvicina all’acquisto di Davide Faraoni, mentre Alessandro Zanoli si prepara per un altro prestito.

Calciomercato Napoli. Il calciomercato estivo è in pieno svolgimento e il Napoli sembra essere al centro dell’azione. Secondo i colleghi di Tuttomercatoweb, Davide Faraoni, esterno del Verona, è vicinissimo a un trasferimento al Napoli.

L’affare è praticamente in dirittura d’arrivo. Faraoni arriverà a Napoli per una cifra attorno ai 3 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto triennale con opzione per un altro anno, con un ingaggio di un milione di euro a stagione.

Ma non è tutto. L’arrivo di Faraoni sembra aver sbloccato un altro movimento di mercato. Alessandro Zanoli, che ha trascorso l’ultimo periodo in prestito alla Sampdoria, sembra pronto per un’altra avventura. Con Faraoni che si unisce al Napoli, Zanoli ha ricevuto il via libera per un altro prestito.

Il giocatore potrebbe tornare a Genova, questa volta con la maglia rossoblù. Il club genovese sembra essere il favorito per accogliere Zanoli per la prossima stagione.

Queste mosse di mercato mostrano l’attività frenetica che caratterizza il periodo estivo. Con Faraoni che si avvicina al Napoli e Zanoli che si prepara per un altro prestito, i tifosi possono aspettarsi ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.