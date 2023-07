Mario Rui, il nuovo look al rientro a Castel Volturno fa impazzire i tifosi – FOTO

Il difensore del Napoli, Mario Rui, sorprende i tifosi al rientro a Castel Volturno con un taglio di capelli più corto e la barba rasata.

Nel corso della seduta di allenamento di ieri a Castel Volturno, il Napoli ha pubblicato su Instagram una serie di foto che hanno attirato l’attenzione dei tifosi per un motivo in particolare: il nuovo look di Mario Rui. Nel quadro delle immagini, il difensore appare con i capelli tagliati più corti e, soprattutto, senza barba. Numerosi commenti da parte dei sostenitori partenopei evidenziano il cambiamento del calciatore, definendolo un autentico “glow up”.

La scelta di Mario Rui di adottare un look completamente nuovo ha suscitato curiosità e apprezzamenti da parte dei tifosi del Napoli. Nel corso dei commenti al post, una tifosa ha scritto: “Ua il maestro è ringiovanito, che glow up”. A colpire maggiormente i tifosi azzurri il sorprendente effetto di ringiovanimento che il nuovo look sembra aver conferito al giocatore. Altri sostenitori hanno sottolineato il cambiamento radicale, affermando: “Il Maestro si è sbarbato, qua esce qualcosa di pesante”. Di seguito la foto: