Giuntoli a casa di Bonucci, il retroscena: “Leonardo scioccato dalle parole del nuovo direttore”

Gianluca Di Marzio si è soffermato sul destino di Leonardo Bonucci che, con l’arrivo di Giuntoli alla Juventus, è stato messo fuori rosa.

Il futuro di Leonardo Bonucci è uno dei temi più discussi all’interno della Juventus. Il giocatore, che ha militato in bianconero per 13 anni (con una breve parentesi al Milan), è stato informato che non rientra più nei piani del club. Una notizia che ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi: alcuni difendono lo storico capitano, mentre altri ricordano il suo comportamento spesso provocatorio in campo. Durante un approfondimento di mercato su Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha dichiarato:

“Se la Juventus dovesse completare diverse operazioni a centrocampo, potrebbe seriamente considerare l’acquisto di Franck Kessie: sono state richieste informazioni e sono stati avviati sondaggi con il Barcellona per capire la situazione dell’ex giocatore del Milan. Tuttavia, la notizia del giorno riguarda Leonardo Bonucci”.

“Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna – ha rivelato Di Marzio – sono stati a casa di Bonucci per comunicargli la decisione di Massimiliano Allegri, condivisa dalla dirigenza, di escluderlo dalla squadra principale e di farlo allenare a parte insieme ai giocatori destinati a essere ceduti, senza far parte del ritiro che si terrà negli Stati Uniti. Bonucci si aspettava un comportamento diverso, alla luce delle tante presenze in bianconero. E’ rimasto un po’ scioccato e lunedì si presenterà alla Continassa, sperando di poter far cambiare idea ad Allegri, che però non la cambierà”.

Per quanto riguarda una possibile destinazione futura per il difensore, Di Marzio ha dichiarato: “Ci sono interessi provenienti dalla Turchia, ma Leonardo preferirebbe rimanere in Italia, anche per ragioni familiari. L’unica opzione in tal senso sarebbe la Lazio: è una destinazione che accetterebbe, anche se non c’è ancora alcuna trattativa in corso”.