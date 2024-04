Napoli su Diomande dello Sporting. 80 milioni per il ‘Nuovo Koulibaly’

Napoli segue Diomande dello Sporting, il difensore consoiderato il nuovo kouloibalyha una clausola da 80 milioni.

Le strategie di calciomercato del Napoli sono già entrate nel vivo in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi principali c’è il rinforzo del reparto difensivo con un innesto di qualità pronto a raccogliere l’eredità di uno o più partenti eccellenti. Secondo le ultime indiscrezioni, il nome caldo è quello di Ousmane Diomande, talentuoso centrale di proprietà dello Sporting Lisbona.

Il profilo di Diomande

Classe 2002, il difensore ivoriano si è messo in luce nell’ultima stagione e mezza con la maglia dei biancoverdi portoghesi dopo l’arrivo dal Midtjylland per 7,5 milioni di euro. Un investimento importante che testimonia le potenzialità del giocatore, capace di imporsi da titolare nonostante la giovane età.

Le caratteristiche di Diomande sembrano fare al caso del Napoli: fisicità imponente, piedi buoni e ottime doti aeree oltre a margini di crescita importanti visti gli appena 21 anni compiuti. Il problema semmai è la valutazione molto elevata dello Sporting, fissata da una clausola rescissoria da 80 milioni di euro.

La concorrenza di Premier

Gli scout azzurri monitorano da tempo l’evolvere della situazione, consapevoli che il prezzo potrebbe rappresentare un ostacolo difficile da superare. A rendere ancora più complessa la corsa c’è poi la folta concorrenza di top club europei, con diversi seguaci di Premier League in pole position.

Tottenham e Liverpool sarebbero infatti le squadre più calde su Diomande, attratte dall’esplosione del giocatore e dalla sua precoce affermazione ad alti livelli. Le ricche società inglesi potrebbero avere la forza economica per tentare l’affondo decisivo.

Hancko l’alternativa

Per questo motivo, gli uomini mercato azzurri studiano anche piste alternative altrettanto valide. L’ultimo nome accostato sarebbe quello di David Hancko, slovacco classe ’97 attualmente in forza al Feyenoord ma di proprietà del Viborg.

Hancko non è un nome nuovo per il calcio italiano, avendo già militato in Serie A nelle fila della Fiorentina nella stagione 2018/2019. Alta la sua valutazione, circa 30 milioni di euro, ma evidentemente meno proibitiva rispetto a quella di Diomande.

Insomma, il Napoli vuole un nuovo difensore di spessore e non bada a spese per assicurarselo. Diomande rappresenterebbe un grande colpo di prospettiva, ma la sfida per accaparrarselo si preannuncia molto complessa visto l’interesse di club ancora più ricchi e blasonati.

Una corsa a due (o più) velocità quella che si preannuncia, con soluzioni alternative ugualmente valide ma forse più percorribili per le casse azzurre. In ogni caso, De Laurentiis e soci vogliono rinforzare a dovere il pacchetto arretrato, consapevoli che passano anche da lì i presupposti per una grande stagione.