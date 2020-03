Napoli, spesa e farmaci a domicilio. Segnala gratis il tuo negozio

Chi consegna spesa e farmaci a domicilio a Napoli ed in Campania? Potete segnalare gratuitamente il vostro negozio sul portale Napolipiu.

In questi giorni di quarantena ed emergenza coronavirus risulta sempre più complicato dover uscire per andare a fare la spesa o comprare i farmaci. Ci si divide tra la necessità di comprare cibo e materiale sanitario con la voglia di stare il più possibile in casa per evitare possibili contagi. Quasi tutti i negozi di alimentari hanno adottato misure di sicurezza che vengono fatte rigorosamente rispettare dai commercianti. Ma c’è chi preferirebbe fare la spesa comodamente da casa.

Napolipiu mette a disposizione il portale web per dare gratuitamente una vetrina virtuale ai commercianti campani. Chiunque consegni spesa o farmaci a domicilio a Napoli ed in Campania può contattarci attraverso la nostra pagina Facebook, o mandarci una mail a: info@napolipiu.com per segnalare gratis il proprio supermercato, farmacia o parafarmacia.

Napoli, consegna spesa e farmaci a domicilio: ecco i negozianti

Per i commercianti, o i gruppi di volontari organizzati che effettuano il servizio, che vorranno aderire all’iniziativa di Napolipiu è necessario lasciare tutti i dati: nome del negozio, indirizzo, numero di telefono, numero WhatsApp, mail, sito internet. Se non si possiede uno di questi requisiti vanno lasciati solo i contatti che si hanno a disposizione.

Intanto vi diamo un primo elenco dei negozi che permettono la consegna a domicilio a Napoli:

Supermercati

Carrefour market: Corso Europa Ang, Piazzetta S. Stefano – 80127 Napoli

Decò: Via Giustiniano, 150 – 80126 Napoli

Carrefour market: Viale Giochi Del Mediterraneo – 80125 Napoli

sunmarket: info@sumarket.it; nuemero tel +393317273860

Farmacie