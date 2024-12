Ha 20 anni ed è il nuovo Ruben Dias: il Napoli sfida la Juve per il gioiello del Benfica

Il difensore portoghese è il sogno per la difesa di Conte. Stesso numero di maglia e idolo del City: i retroscena sul talento classe 2003.

Il Napoli punta al colpo in difesa per gennaio. Come rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra i cinque nomi sul taccuino del ds Manna spicca Antonio Silva del Benfica, il giovane talento già paragonato a Ruben Dias.

Il centrale classe 2003, anche nel mirino della Juventus, non nasconde l’ammirazione per la stella del Manchester City: indossa la stessa maglia numero 66 e lo cita spesso come modello. “Ha iniziato a giocare qui e ho visto tutto ciò che ha vinto al Manchester City e anche col Benfica”, ha confessato Silva alla CNN.

Il paragone non è casuale: in Portogallo raccontano che Dias sia rimasto così colpito dalle prestazioni del giovane connazionale da richiedere personalmente una sua maglia autografata al Benfica. Silva, che si ispira anche a Van Dijk e Rudiger per il gioco palla al piede, rappresenterebbe il rinforzo ideale per la difesa di Conte.

Il Corriere rivela anche gli altri obiettivi: Kiwior dell’Arsenal e Dragusin del Tottenham restano piste complicate per la formula del prestito, più abbordabile il ventunenne Vitik dello Sparta Praga. Sullo sfondo Danilo, mentre Raspadori non si muove.

La necessità di un centrale nasce dalle prestazioni altalenanti di Rafa Marin e Juan Jesus, ritenuti non all’altezza dei titolari. “Per gennaio si punta a un centrale in prestito”, conclude il quotidiano, con Manna che aggiorna quotidianamente la lista degli obiettivi.