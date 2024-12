McTominay al Napoli la telefonata che ha cambiato tutto. Altro che scippo di Percassi

Il retroscena sull’acquisto dello scozzese. Dal quasi colpo Brescianini ai numeri record in Serie A.

L’arrivo di Scott McTominay al Napoli nasconde un retroscena incredibile. Come rivela Repubblica, tutto è cambiato il 13 agosto con una chiamata dall’Inghilterra: “L’affare può andare in porto”.

In quel momento, a Villa Stuart, Marco Brescianini stava svolgendo le visite mediche per diventare l’erede di Zielinski. Il giocatore del Frosinone venne però rispedito a casa e finì all’Atalanta, in quello che sembrò uno scippo di Percassi ma che in realtà fu una scelta strategica del ds Manna.

La scelta si è rivelata vincente. Come riporta il Corriere Dello Sport, lo scozzese ha già lasciato il segno: è il giocatore che ha percorso più chilometri in Serie A, con 3 gol e 2 assist in 11 partite di campionato, oltre alla rete in Coppa Italia contro il Palermo.

Numeri che hanno già eguagliato l’intero centrocampo titolare della scorsa stagione: Anguissa e Lobotka a zero reti, Zielinski a 3 ma in 17 partite in più. Un impatto così forte da convincere Conte ad abbandonare la difesa a tre.