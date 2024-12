Calciomercato Napoli, Manna punta il gioiello del Benfica: la situazione

Dal portoghese ai profili di Premier League: il club azzurro al lavoro per rinforzare il reparto difensivo. Conte ha le idee chiare.

Il Napoli intensifica la ricerca di rinforzi per il reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando diversi profili, con il nome di Antonio Silva del Benfica che si aggiunge a una lista già ricca di obiettivi.

La priorità resta quella di consegnare a Antonio Conte due rinforzi: un centrale e un terzino sinistro. Se Rrhamani e Buongiorno rappresentano certezze per il pacchetto arretrato, sulla fascia mancina la situazione appare più complessa, con Olivera unica opzione affidabile, considerando le difficoltà di Spinazzola e la situazione di Mario Rui.

“I nomi partono da Kiwior dell’Arsenal”, scrive il quotidiano napoletano, “con Antonio Silva del Benfica che rappresenta un’altra opzione per il centro della difesa. Non va dimenticato Hato dell’Ajax, mentre Conte ha espresso gradimento per Dorgu del Lecce, la cui valutazione di 40 milioni appare fuori portata per le casse azzurre”.

Tra le alternative under 23 spicca Vanderson del Monaco, che sta trovando poco spazio in Ligue 1, mentre il giovane Bouaddi del Lille potrebbe rappresentare un investimento per il futuro. Più complessa la pista che porta a Ismajli: l’Empoli chiede 3 milioni per un giocatore in scadenza a giugno. Le suggestioni Fagioli e Chiesa restano tali, considerando il tetto ingaggi di 85 milioni che il club non intende superare senza la certezza della Champions.