Napoli, tre colpi a gennaio: Manna ha scelto gli obiettivi. Svelata la verità su Fagioli | Esclusiva

Il ds azzurro al lavoro per rinforzare la rosa di Conte: nel mirino un difensore, un esterno sinistro e un vice Lukaku.

Nicolò Fagioli accostato al Napoli? Secondo quanto raccolto in esclusiva da napolipiu.com, non trova riscontro l’indiscrezione lanciata da Tuttosport. Il centrocampista della Juventus, non rientra nei piani del club azzurro.

Il direttore sportivo Giovanni Manna, in sinergia con Antonio Conte, ha individuato altre priorità per il mercato di gennaio. Gli obiettivi sono chiari: un difensore centrale, un esterno sinistro e un attaccante come alternativa a Lukaku.

Per la difesa, il nome in cima alla lista è Ardian Ismajli dell’Empoli, seguito da tempo. Non è da escludere però un’opportunità dal mercato internazionale, con Kiwior dell’Arsenal che potrebbe rappresentare la sorpresa.

Sul fronte corsie esterne, Conte ha espresso grande apprezzamento per Patrick Dorgu. Sul talento del Lecce è piombato il Bayer Leverkusen, che lo vede come potenziale erede di Grimaldo in vista dell’addio di Xabi Alonso (destinato al Real Madrid). La concorrenza è folta: oltre al club tedesco, anche Milan, Juventus, Tottenham e Chelsea seguono il giocatore. Il Napoli, però, sarebbe in pole position grazie ai buoni rapporti con Corvino e alla volontà del calciatore di lavorare con Conte.

Per l’attacco, il primo nome sulla lista di Manna è Bonny del Parma, valutato circa 20 milioni di euro. Gli azzurri restano comunque vigili su eventuali opportunità che potrebbero presentarsi durante la sessione invernale.