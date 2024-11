“È lui il nuovo Lukaku, Manna ha deciso”: il gioiello che ha stregato il Napoli

Gli azzurri pianificano la rivoluzione in attacco per la prossima stagione

Il Napoli guarda già al futuro e progetta una rivoluzione in attacco per la stagione 2025/26. L’insoddisfazione di Antonio Conte per le attuali alternative a Romelu Lukaku sta spingendo il club a valutare nuovi profili, con Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone che potrebbero lasciare la maglia azzurra al termine della stagione.

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già individuato due obiettivi principali per il reparto offensivo. Il primo nome sulla lista è Ange-Yoan Bonny del Parma, che ha stregato Conte nella sfida del Maradona dello scorso 31 agosto. Il classe 2003 sta impressionando in questa stagione con 4 gol e 1 assist in 13 presenze in Serie A. I ducali non intendono privarsene a gennaio, rendendo l’operazione possibile solo per giugno.

L’alternativa ha un sapore tutto campano: Francesco Pio Esposito, nativo di Castellammare di Stabia, sta brillando allo Spezia con numeri impressionanti: 7 reti e un assist in sole 12 apparizioni in Serie B. Manna ha già avviato i contatti con l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, e presto potrebbe iniziare una trattativa con l’Inter, proprietaria del cartellino del giovane attaccante classe 2005.

Il progetto di Conte è chiaro: ringiovanire il reparto offensivo con talenti di prospettiva che possano crescere all’ombra di Lukaku. Sia Bonny che Esposito rappresentano profili ideali per caratteristiche tecniche e margini di miglioramento.