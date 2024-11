“È la più grande vergogna del calcio italiano”: la clamorosa denuncia di Pedullà

Il giornalista di Sportitalia ha espresso forti critiche su una notizia che ha creato molte polemiche.



L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha lanciato un duro attacco contro la possibile ricandidatura di Gabriele Gravina alla presidenza della FIGC. Il giornalista di Sportitalia ha espresso attraverso i suoi canali social una forte preoccupazione per il futuro del calcio italiano.

“Credo che oggi non ci sia una notizia peggiore nel mondo calcistico di una ricandidatura per il terzo mandato di Gabriele Gravina“, ha dichiarato Pedullà, aggiungendo: “Era nell’aria, perché lo aveva fatto capire e lo ha certificato nelle ultime ore. Il problema non è che lui si ricandidi, ma che possano permetterglielo”.

Il noto giornalista ha poi fatto riferimento alla drammatica notte di Palermo, quando l’Italia mancò la qualificazione al Mondiale: “In una situazione normale, un presidente sarebbe andato in conferenza stampa per dire: ‘Io mi dimetto’, come aveva fatto Tavecchio e come avevano fatto i suoi predecessori”.

La conclusione di Pedullà è stata particolarmente severa: “Un presidente federale è lì per dare un senso alle cose che non sono andate. Sarebbe bastato questo. Per questo motivo io lo ritengo per distacco il peggiore presidente della storia italiana Giuococalcio”.