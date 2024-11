Donnarumma-Napoli, spunta l’ipotesi clamorosa: sfida all’Inter

Il portiere della Nazionale potrebbe lasciare il PSG nel 2026. Gli azzurri pronti alla sfida con i nerazzurri.

Il Napoli guarda al futuro della porta e pensa in grande. Secondo quanto riportato da CM.COM, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Gianluigi Donnarumma, attualmente in forza al Paris Saint-Germain.

Il portiere della Nazionale italiana, che ha debuttato nel grande calcio a soli 16 anni con la maglia del Milan sotto la guida di Sinisa Mihajlovic, avrebbe manifestato malcontento per la sua situazione a Parigi. “Il portiere di Castellammare di Stabia sarebbe scontento attualmente al Paris Saint-Germain e un ritorno in Italia nel prossimo futuro non sarebbe così da escludere”, rivela CalcioMercato.com.

La corsa al classe ’99 si restringerebbe a due club: “La partita sarebbe appunto tra Napoli e Inter”, spiega CM.COM, “poiché le altre si escludono in automatico: Milan per questioni ambientali, Juventus per l’investimento recente su Di Gregorio e Roma per la situazione non certa adatta e uno Svilar tra i pali che rappresenta comunque un investimento”.

L’ostacolo principale per il club di De Laurentiis sarebbe rappresentato dall’ingaggio del portiere, che attualmente percepisce circa 11 milioni di euro a stagione. Il contratto di Donnarumma con il PSG scade nel giugno 2026 e al momento non ci sarebbero segnali di rinnovo.