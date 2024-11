Il Napoli non molla Bonny, De Laurentiis ha deciso la cifra per l’attaccante

Il club azzurro pronto a investire 20 milioni per il talento del Parma. L’idea è chiudere subito lasciandolo in Emilia fino a giugno.

Il Napoli accelera sul mercato e mette nel mirino un nuovo obiettivo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club azzurro starebbe intensificando i contatti per Bonny, attaccante del Parma che ha catturato l’attenzione di Antonio Conte.

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis, insieme al ds Giovanni Manna, avrebbe già pianificato la strategia: sul tavolo un’offerta che si avvicina ai 20 milioni di euro, anche se il club emiliano al momento ne chiede oltre 25. Una distanza che non spaventa la dirigenza azzurra, consapevole che si tratta delle classiche dinamiche iniziali di mercato.

L’idea del Napoli sarebbe quella di chiudere l’operazione già a gennaio, lasciando però il giocatore in prestito al Parma fino al termine della stagione. Una formula che potrebbe accontentare tutte le parti in causa, permettendo agli emiliani di completare il campionato con il proprio attaccante.

Particolarmente interessante la valutazione tecnica di Conte: per il tecnico salentino, Bonny non sarebbe un semplice vice-Lukaku, ma una pedina tattica che potrebbe anche affiancare il centravanti belga in un eventuale 3-5-2.