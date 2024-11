Il Manchester United insiste per Osimhen: proposto un big al Napoli

I Red Devils non mollano l’attaccante nigeriano e ripresentano l’offerta già rifiutata. Sul piatto Zirkzee più conguaglio economico.

Il Manchester United non molla la presa per Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, i Red Devils sono tornati alla carica per il bomber del Napoli, riproponendo al club azzurro uno scambio con Joshua Zirkzee più un sostanzioso conguaglio economico.

Non è la prima volta che lo United tenta questa strada: già nelle scorse settimane il club inglese aveva presentato la stessa proposta al Napoli, ricevendo però un secco no da parte della dirigenza partenopea. Nonostante il rifiuto iniziale, i Red Devils credono ancora nella possibilità di portare il nigeriano a Old Trafford.

La situazione contrattuale dell’attaccante azzurro è chiara: presente una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, esercitabile già da gennaio. Una cifra che ha attirato l’attenzione di diversi club, compreso il Galatasaray, ma l’ingaggio richiesto dal giocatore – “12 milioni di euro netti per le prossime due stagioni” – rappresenta un ostacolo significativo per molte pretendenti.

Lo United starebbe tentando di abbassare l’esborso cash inserendo nella trattativa il cartellino di Zirkzee, valutato circa 40 milioni. Tuttavia, come riporta Il Mattino, “la pista che lo porta al Napoli si è molto raffreddata nelle ultime ore”. Il club azzurro sembra intenzionato a monetizzare al massimo dalla cessione del suo bomber, preferendo offerte che prevedano il pagamento dell’intera clausola rescissoria.

Resta da capire se i Red Devils alzeranno ulteriormente la posta in gioco nelle prossime settimane, magari avvicinandosi alle richieste del Napoli con una proposta economica più sostanziosa che potrebbe far vacillare la resistenza del club partenopeo.