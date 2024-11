UFFICIALE – Lazio-Napoli: vietata la trasferta ai residenti in Campania

Improta, presidente dell’Osservatorio, annuncia il divieto per i residenti campani. Ok solo ai tifosi azzurri con Fidelity Card di altre regioni.

Il CASMS ha preso la sua decisione su Lazio-Napoli di Coppa Italia. Il presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, Maurizio Improta, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, ha annunciato le disposizioni per la sfida di giovedì sera all’Olimpico.

“L’indicazione data al Prefetto di Roma dal CASMS è quella del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania”, ha spiegato Improta. “Viene invece autorizzata la vendita per i tifosi del Napoli residenti in altre Regioni, purché titolari della Fidelity Card della SSC Napoli”.

Il presidente ha poi chiarito il processo decisionale: “L’Osservatorio valuta le segnalazioni delle questure d’Italia sulle competizioni a rischio. Per i casi con alto rischio di scontri tra tifoserie si riunisce il CASMS, che suggerisce i divieti ai Prefetti delle province competenti”.

Improta ha anche affrontato il tema della sicurezza negli stadi: “Lo sport deve essere una festa per tutti, non un’occasione di turbative. I problemi non accadono al campo, ma durante le trasferte. Spesso sequestri amo van con mazze e materiale per creare disordini”.

Sul futuro, il presidente ha anticipato novità: “Con il Ministero dell’Interno e dello Sport stiamo lavorando a un percorso normativo per rafforzare le misure sanzionatorie. Inoltre, per la prossima stagione di Serie A, è in atto un progetto con la Lega per la ristrutturazione degli impianti di videosorveglianza”.