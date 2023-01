Addio a Carlo Tavecchio, l’ex presidente della Figc scomparso all’età di 79 anni

Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, ci lascia all’età di 79 anni. La sua carriera è stata segnata dalla mancata qualificazione al Mondiale 2018 e la famosa gaffe sul “Opti Pobà che mangiava le banane”.

E’ con grande tristezza che apprendiamo la notizia della scomparsa di Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc. Tavecchio, che avrebbe compiuto 80 anni a luglio, è stato una figura chiave nel mondo del calcio italiano per molti anni, dedicando gran parte della sua vita alla crescita e allo sviluppo del calcio dilettantistico.

Il presidente Tavecchio è stato alla guida della Federcalcio dal 2014 al 2017, prima di dimettersi dopo la mancata qualificazione della Nazionale italiana al Mondiale 2018. Nonostante questo, la sua figura è rimasta molto importante nel mondo del calcio italiano e, fino a poco tempo fa, alcuni club di Serie C lo avevano contattato per sondarne la disponibilità a candidarsi come presidente della Lega Pro.

La sua carriera è stata caratterizzata anche da alcune polemiche, come la gaffe sul famoso “Opti Pobà che mangiava le banane“, un discorso contro l’invasione dei calciatori stranieri, che gli valse l’inibizione internazionale di sei mesi con l’accusa di razzismo. Nonostante questo, Tavecchio è stato una figura rispettata e ammirata all’interno del mondo del calcio italiano, sempre impegnato nella crescita e nello sviluppo del calcio dilettantistico.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo del calcio italiano e per la comunità sportiva in generale. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. La sua figura rappresenterà un esempio per tutti coloro che lavorano nel mondo del calcio.