Il Napoli accelera per Bonny, Manna vuole un attaccante dell’Inter. I dettagli

Il Napoli trova l’accordo con il Parma per il giovane attaccante francese. Nel mirino anche il talento dell’Inter in prestito allo Spezia.

Il mercato del Napoli entra nel vivo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la società azzurra avrebbe raggiunto un gentleman agreement con il Parma per l’arrivo di Bonny nella prossima stagione. L’attaccante francese dovrebbe unirsi alla squadra di Antonio Conte a partire da luglio.

Ma le mosse in attacco del direttore sportivo Giovanni Manna non si fermano qui. Nel mirino è finito anche Francesco Pio Esposito, giovane talento classe 2005 di proprietà dell’Inter, attualmente in prestito allo Spezia.

Nelle prossime ore è previsto un incontro con i nerazzurri per discutere del futuro del giovane attaccante. Manna, che apprezza particolarmente il profilo di Esposito, tenterà di convincere Marotta a cedere il giocatore, nonostante l’operazione si preannunci complessa.