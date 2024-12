Di Marzio: “Danilo-Napoli, c’è il gradimento del difensore”

L’esperto di mercato svela l’interesse degli azzurri per il centrale brasiliano della Juventus. Conte lo vuole per gennaio.

Importante indiscrezione di mercato per il Napoli. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione di Sky Sport, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Danilo per rinforzare il reparto difensivo richiesto da Antonio Conte.

“La novità importante riguarda Danilo: c’è il Napoli sul giocatore”, ha svelato Di Marzio. “Conte e Manna lo hanno identificato come il rinforzo ideale per la difesa, dove attualmente possono contare su Buongiorno e Rrahmani come prime scelte”.

Il noto esperto di mercato ha poi aggiunto dettagli sulla situazione del difensore brasiliano: “Danilo è in scadenza di contratto e vorrebbe più spazio. Quest’anno non ha giocato molto con Thiago Motta, ritrovandosi come terza scelta. Una situazione inaspettata per chi era capitano del Brasile e della Juventus nella scorsa stagione”.

Sulla fattibilità dell’operazione, Di Marzio ha concluso: “Resta da capire la posizione della Juventus sulla cessione. Il giocatore non forzerà la mano, ma ha espresso gradimento per la destinazione Napoli, preferendola anche ad altre proposte ricevute”.