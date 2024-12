Al-Hilal, Koulibaly verso l’addio: spunta l’ipotesi Napoli

L’ex difensore azzurro potrebbe rescindere con il club saudita. Conte lo ha sempre stimato e gli azzurri cercano un centrale esperto.

Il ritorno di Kalidou Koulibaly all’ombra del Vesuvio non è più un’utopia. Secondo quanto riportato da Marca, l’Al-Hilal starebbe valutando la possibilità di liberare il difensore franco-senegalese già nel mercato di gennaio, sostituendolo con Neymar nella lista per la Saudi Pro League.

Il club di Riad potrebbe proporre due soluzioni: la rescissione del contratto in scadenza nel 2026 o un prestito con gran parte dell’ingaggio ancora a carico dei sauditi. Una situazione che potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato per il Napoli, alla ricerca di un centrale d’esperienza per rinforzare il reparto difensivo.

Gli azzurri, che stanno cercando un profilo simile a quello di Danilo della Juventus (classe 1991 come Koulibaly), potrebbero trovare nel ritorno di “KK” la soluzione ideale. Il difensore, che compirà 34 anni a giugno, potrebbe accettare anche un ruolo meno centrale rispetto al passato.

Un elemento che potrebbe favorire l’operazione è la stima di Antonio Conte per l’ex Chelsea. Il tecnico, infatti, aveva già provato a portarlo ai Blues durante la sua esperienza londinese, vedendo in lui il profilo ideale per la sua difesa.