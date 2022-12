Napoli si muove per Tiago Dajalo, Giuntoli in trattativa col Lille: il prezzo

Calciomercato Napoli – Tiago Dajalo del Lille piace al club di Aurelio De Laurentiis. Lo tratta il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

La società azzurra è intenzionata ad anticipare qualche mossa di mercato. Ecco perché sta lavorando in più direzioni, per cercare di anticipare la concorrenza. Un colpo che deve essere fatto a giugno può essere anticipato già a gennaio, per poi lasciare il giocatore nella società di appartenenza. Da questo punto di vista Giuntoli si sta muovendo su più fronti, tenendo calde diverse trattative. Una su tutte quella per Ivan Ilic, anche se in questo caso c’è anche un motivo di cautela, visto che Demme piace alla Fiorentina che può cedere Amrabat al Liverpool per 40 milioni di euro.

Tiago Dajalo: il Lille fissa il prezzo per il Napoli

Secondo Corriere dello Sport la società partenopea cerca anche un difensore per la prossima stagione. Anche perché saranno fatte valutazioni su Juan Jesus che ha 32 anni ed un contratto in scadenza. Il brasiliano a fine stagione potrebbe salutare tutti.

Così Giuntoli sta provando a portare a Napoli il difensore Tiago Dajalo di proprietà del Lille. Il club francese, che ha già fatto affari con De Laurentiis vendendo Osimhen, prende in considerazione l’idea di cederlo. Il prezzo del cartellino di Dajalo è fissato sui 15 milioni di euro. Ma è un prezzo in crescita anche perché il difensore portoghese ha 22 anni e sta giocando bene in Ligue 1. Al Mondiale non ha brillato, un po’ come tutto il Portogallo, ma ha ampi margini di crescita.

Dajalo è transitato anche dalle parti di Milano, sponda Milan, ma ora sembra pronto a tornare in Serie A. Il Napoli ha studiato il difensore di grande prestanza fisica: 190 centimetri ed ottima mobilità e velocità ed ha deciso di aprire la trattativa con il Lille per anticipare il colpo già a gennaio.