Napoli i conti dello scudetto: tra riscatti e rinnovi, quanto deve pagare De Laurentiis

Il Napoli si avvicina al suo terzo scudetto, ma per Aurelio De Laurentiis significa anche riscatti automatici di giocatori come Raspadori e Simeone.

La stagione del Napoli è stata da record sotto tutti i punti di vista, per lo scudetto si attende solo la matematica. C’è poi la corsa in Champions League, bloccata ai quarti di finale, nonostante due buone prestazioni con il Milan. Ma il percorso in Europa in Serie A hanno portato anche grandissimi introiti alla SSCN di Aurelio De Laurentiis.

Solo con la Champions League sono stati incassati circa 80 milioni di euro, giusto per far capire perché il patron azzurro ci tiene così tanto a partecipare sempre alla massima competizione europea.

Scudetto e Champions League: i conti del Napoli

Gazzetta dello Sport oggi in edicola a firma di Maurizio Nicita, ricorda che lo scudetto al Napoli darà sicuramente grande prestigio. Ma porterà anche qualche problema, inoltre bisognerà stare attenti a non far salire troppo le spese, stando attenti affinché ‘l’effetto scudetto non finisca per far impennare il monte ingaggi e dunque mettere sotto pressioni un equilibrio finanziario che in questa stagione Aurelio De Laurentiis ha saputo gestire alle perfezione, coniugando tagli alle spese con il raggiungimento di traguardi prestigiosi“.

Napoli: questione rinnovi e riscatti

Da tenere conto la questione rinnovi di contratto:

Piotr Zielinski : scadenza 2024, vorrebbe restare, ma se vuole allungare il contratto dovrà diminuire il suo ingaggio (attualmente 3,5 milioni di euro).

: scadenza 2024, vorrebbe restare, ma se vuole allungare il contratto dovrà diminuire il suo ingaggio (attualmente 3,5 milioni di euro). Hirving Lozano : scadenza 2024, percepisce 4,5 milioni di euro a stagione, la società è orientata alla cessione.

: scadenza 2024, percepisce 4,5 milioni di euro a stagione, la società è orientata alla cessione. Victor Osimhen: scadenza 2025, percepisce 4,5 milioni di euro a stagione, per lui si può fare un’eccezione ma i top club inglesi lo cercano.

Ci sono poi i riscatti di alcuni giocatori da tenere in condizione: