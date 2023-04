Napoli prima la Salernitana: poi il pranzo per Inter-Lazio, ecco il piano

Il Napoli gioca sabato con la Salernitana, in caso di vittoria pranzo a Castel Volturno per guardare Inter-Lazio.

Comincia il countdown scudetto in casa Napoli. La vittoria con la Juve non ha dato la matematica, ma un segnale fortissimo ed inequivocabile che oramai il peggio era passato.

Infatti il Napoli può festeggiare il titolo in Serie A già nella 32sima giornata. Qualora la squadra di Spalletti dovesse vincer con la Salernitana e la Lazio non battere l’Inter, allora arriverebbe anche la matematica a certificare lo scudetto azzurro.

In attesa che si conosca l’eventuale rinvio di Napoli-Salernitana c’è già un piano d’azione. L’idea riportata da Il Mattino è quella che la squadra, qualora dovesse battere la Salernitana, si ritroverebbe il giorno seguente a Castel Volturno, insieme alle famiglie, per pranzare e guardare insieme Inter-Lazio. Così si vivrebbe l’attesa che separa il Napoli dallo scudetto.