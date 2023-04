Gazzetta – Il Manchester Ciy vuole Kim e spaventa il Napoli

Calciomercato Napoli – Il Manchester City punta Kim min-Jae difensore sudcoreano che ha una clausola rescissoria nel contratto.

La clausola presente nel contratto di Kim ha una validità limitata, solo per i primi giorni 15 giorni di luglio. Il prezzo del giocatore varia a seconda del fatturato del club che lo acquista, quindi nel caso del City si potrebbe arrivare ad un prezzo del cartellino di Kim intorno ai 70 milioni di euro. Ma di certo non sarebbe questa cifra a spaventare il club di Guardiola.

Ovviamente Kim si potrebbe rifiutare di cambiare squadra dopo appena una stagione. Inoltre in questi giorni la SSCN di Aurelio De Laurentiis lavora sui rinnovi, anche quello di Kim, con eliminazione della clausola rescissoria.

Su Gazzetta dello Sport a proposito di Kim al Manchester City viene scritto che l’interesse del club inglese fa “paura, in questo senso. L’orientale a Napoli sta bene e probabilmente con un nuovo accordo, e ritocco d’ingaggio, quella clausola potrebbe essere eliminata. Ma difficilmente questo accadrà prima della finestra di

luglio, che in qualche modo il club azzurro dovrà probabilmente subire. Passata quella data diventerà meno rischioso, se Kim non sarà attirato dalle sirene inglesi“.