Napoli, Schira conferma: “Tudor nuovo tecnico, si lavora al contratto”

CALCIO NAPOLI. La svolta per la panchina del Napoli è arrivata. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il nuovo allenatore che sostituirà l’esonerando Garcia sarà Igor Tudor.

“Tudor è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Incontro positivo oggi a Roma. Il suo legale e quello del Napoli sono al lavoro per stilare il contratto” ha twittato Schira.

L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve, prima della ripresa degli allenamenti prevista per mercoledì. Tudor dovrà risollevare il Napoli dopo un avvio di stagione deludente.

Nel frattempo, De Laurentiis prosegue il suo fitto programma di impegni. Il presidente partecipa a una tavola rotonda a Roma, intitolata “La riforma dello sport dopo il decreto legislativo n.120/2023: le nuove prospettive”. L’evento vede la partecipazione di personalità di spicco come il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il Presidente del Coni Giovanni Malagò. Non è escluso che durante questo evento possano emergere ulteriori dichiarazioni riguardo alla situazione del Napoli.

Il Napoli riparte da Tudor per tentare di riaprire la corsa scudetto.