Tudor-Napoli, Vicini all’Accordo Le richieste del tecnico e la controproposta di ADL

Notizie calcio Napoli – L’attesa per il nuovo allenatore del Napoli potrebbe essere vicina al termine. Dopo un incontro a Roma, il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore croato Igor Tudor sembrano avvicinarsi a un accordo. Secondo le informazioni di SKY Sport, l’incontro è terminato da poco, lasciando trasparire alcuni dettagli significativi sulla trattativa.

Durante la riunione, che si è svolta senza la presenza dell’agente di Tudor, sono emerse le richieste del tecnico e la controproposta di De Laurentiis. Tudor avrebbe chiesto un ingaggio di 3 milioni di euro all’anno e un contratto di 18 mesi, senza opzioni aggiuntive. Da parte sua, il Napoli propone un contratto di 6 mesi con opzione unilaterale di rinnovo o un rinnovo automatico in caso di raggiungimento del quarto posto in campionato, offrendo un ingaggio di 2 milioni di euro.

Nonostante queste differenze, regna un cauto ottimismo. Le parti sembrano vicine a trovare un punto di incontro che soddisfi entrambe le esigenze. Un accordo potrebbe rappresentare una svolta significativa per il Napoli, alla ricerca di una nuova direzione tecnica dopo l’era Garcia.

Nel frattempo, De Laurentiis prosegue il suo fitto programma di impegni. Il presidente è atteso a una tavola rotonda a Roma, intitolata “La riforma dello sport dopo il decreto legislativo n.120/2023: le nuove prospettive”. L’evento vede la partecipazione di personalità di spicco come il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e il Presidente del Coni Giovanni Malagò. Non è escluso che durante questo evento possano emergere ulteriori dichiarazioni riguardo alla situazione del Napoli.

La giornata promette di essere ricca di sviluppi e notizie. I tifosi e gli appassionati del Napoli attendono con ansia ulteriori dettagli sull’esito delle trattative, sperando che le prossime ore portino a un annuncio ufficiale che delinei il futuro della squadra.

