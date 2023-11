Padovan: “De Laurentiis ha sbagliato più di Garcia. Tudor è il meglio che si possa trovare in corsa”

Giancarlo Padovan critica De Laurentiis e Garcia per il Napoli, sottolineando l’urgenza di un cambiamento con l’arrivo di Igor Tudor.

Notizie calcio Napoli – Giancarlo Padovan ha espresso una critica severa nei confronti delle scelte gestionali del Napoli, indicando specificamente l’ex allenatore Rudi Garcia e il presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo Padovan, queste decisioni hanno avuto un impatto negativo significativo sulle prestazioni della squadra.

“L’esonero di Rudi Garcia era inevitabile,” ha affermato Padovan. “Evitabilissimo, invece, era il suo ingaggio da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.” Queste parole sottolineano la responsabilità che Padovan attribuisce a De Laurentiis nelle recenti problematiche del club.

Il giornalista ha poi proseguito, criticando l’approccio di De Laurentiis: “L’allenatore molto ha sbagliato, soprattutto a pensare di poter proporre un Napoli alternativo a quello di Spalletti, ma De Laurentiis ha sbagliato di più.” Questa dichiarazione mette in luce la divergenza tra le aspettative e la realtà della situazione attuale del Napoli.

Padovan ha anche espresso preoccupazioni riguardo la presunta intrusione di De Laurentiis nel lavoro tecnico della squadra: “Grottesca la pretesa di trasferire il proprio quartier generale a Castelvolturno, come se fosse una sorta di allenatore-ombra,” ha dichiarato.

Inoltre, Padovan ha evidenziato l’importanza di un cambiamento rapido e efficace, proponendo Igor Tudor come possibile successore: “Il Napoli ha bisogno di un elettroshock e Tudor è il meglio che si possa trovare in corsa.” Questa affermazione riflette la convinzione di Padovan che Tudor possa essere la figura chiave per rinvigorire il club.

“Trascurabile, almeno secondo me, il fatto che giochi con una difesa a tre, lusinghiero che sia un seguace di Gasperini e che faccia del pressing la sua dottrina,” ha aggiunto Padovan, sottolineando le qualità tattiche che Tudor potrebbe portare al Napoli.

In conclusione, le parole di Padovan servono come un monito per la dirigenza del Napoli: è tempo di agire e apportare cambiamenti significativi per garantire un futuro prospero al club.

Per ulteriori approfondimenti sul Napoli e sulle sue prospettive future, visitate la nostra sezione dedicata alla SSC Napoli su napolipiu.com.