Tudor a Roma per chiudere con ADL: “C’è la reciproca volontà di trovare un accordo”. Igor aspetta il Napoli da un mese

Trattativa in corso tra De Laurentiis e Tudor per la panchina del Napoli: atteso a Roma lo stesso allenatore e il suo procuratore.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il tecnico croato, Tudor, è atteso oggi a Roma per chiudere personalmente la trattativa con il presidente del Napoli, De Laurentiis, riguardo al suo possibile incarico.

Secondo le dichiarazioni del giornalista Giovanni Scotto, c’è una reciproca volontà tra De Laurentiis e Tudor di trovare un compromesso. Il tecnico croato è rimasto in attesa di una risposta dopo un contatto avvenuto un mese fa e nel frattempo ha interrotto la collaborazione con i suoi più stretti collaboratori, che sono passati al Besiktas. Questa situazione lo ha portato a richiedere maggiori garanzie, probabilmente sotto forma di un contratto esteso almeno fino a giugno 2025.

De Laurentiis, pur non volendo estendere l’accordo fino alla fine della stagione in corso, potrebbe essere aperto all’inclusione di clausole automatiche legate al raggiungimento di obiettivi specifici, come gli ottavi di Champions League e almeno il quarto posto in campionato. Questa potrebbe essere la chiave di volta per la chiusura della trattativa.

Il giornalista aggiunge che oltre al procuratore di Tudor, è atteso a Roma lo stesso allenatore croato, indicando una forte determinazione nell’ottenere un accordo e iniziare rapidamente la sua nuova avventura. Come alternativa, De Laurentiis sta considerando l’opzione Cannavaro, che sembra essere in vantaggio su Mazzarri e altre soluzioni meno concrete. La situazione è in evoluzione, e la decisione finale potrebbe essere presa nelle prossime ore.