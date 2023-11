(VIDEO) – Sabatini sicuro: “Panchina Napoli? Tutti gli indizi portano a Cannavaro. Vi spiego perchè”

Il giornalista Sandro Sabatini ha espresso le sue considerazioni sul prossimo allenatore del Napoli che potrebbe essere Cannavaro.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli sta attraversando un periodo decisamente difficile e il giornalista Sandro Sabatini ha condiviso le sue riflessioni sul prossimo possibile allenatore del club azzurro nel suo canale YouTube. Secondo Sabatini, la fiducia nello spogliatoio è ormai compromessa con Garcia, rendendo inutile perseverare con l’attuale allenatore. Le voci circolanti indicano che il presidente De Laurentiis stia considerando Tudor, Mazzarri e Cannavaro come possibili alternative.

Sabatini sembra escludere Tudor, sottolineando che il coach si troverebbe in una situazione simile a quella di Garcia, senza giocatori a disposizione durante la pausa per le nazionali. Il giornalista sottolinea l’importanza di ritrovare l’unità nel cuore della squadra e sostiene che tutti gli indizi portano verso Cannavaro. Ecco le sue parole:

“Garcia? E’ evidente che non c’è più la fiducia dello spogliatoio, quindi è inutile insistere perché sarebbe un accanimento terapeutico andare avanti con Garcia. Secondo le voci, De Laurentiis starebbe scegliendo tra Tudor, Mazzarri e Cannavaro. Tenderei ad escludere Tudor perché si troverebbe nella stessa situazione di Garcia anche perché si ritroverebbe senza calciatori da allenare in quanto c’è la sosta per le nazionali“.

Sabatini ha poi aggiunto: “Tudor avrebbe difficoltà in un ambiente che non conosce. Il Napoli deve ritrovare il cuore, per questo motivo dico che tutti gli indizi dovrebbero portare a Cannavaro. Tra l’altro Fabio si è riavvicinato a De Laurentiis negli ultimi tempi. L’altra pista è Mazzarri che conosce De Laurentiis e sa come gestire il presidente. Il Napoli non può disperdere in 6 mesi quanto di magico è stato fatto, non si può buttare via per rispetto di se stesso e dei tifosi”.