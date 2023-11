(VIDEO) Clamoroso in Napoli-Empoli, spunta il video fake di ADL e la lite con un tifoso

Regna nervosismo in casa Napoli: sui social spunta un video che vede il patron De Laurentiis litigare con un tifoso ma è un fake.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli subisce una sconfitta amara contro l‘Empoli nel recupero della sfida valida per la dodicesima giornata di campionato, accompagnata da fischi da parte dei tifosi. Rudi Garcia prende decisioni sorprendenti, lasciando Kvaratskhelia in panchina. Il giocatore georgiano entra al 54′ e crea tre occasioni, ma la rete decisiva arriva al 91′ con Kovalenko.

La partita segna la quarta sconfitta interna, e le scelte confuse di Garcia sono al centro delle critiche. Il tecnico francese non è riuscito a dare continuità alla squadra, che viene fischiata insieme a lui. La decisione sul futuro di Garcia spetta ora al presidente De Laurentiis, con il club in silenzio stampa per tutti i tesserati. Si apre quindi un periodo di riflessione durante la sosta.

Non c’è di certo un clima sereno in casa Napoli: a testimonianza di quanto detto sui social è spuntato un video che immortala il patron azzurro Aurelio De Laurentiis venire alle mani con un tifoso, in molti hanno attribuito l’episodio alla sfida Napoli-Empoli, ma In realtà si tratta di una fake news, ma l’episodio risale ad un Napoli-Atalanta del 2016. Questo testimonia lo stato di profondo nervosismo che in queste ore si vive a Napoli. Noi tutti speriamo che il patron azzurro riesca a riportare la serenità in un ambiente che ricordiamolo a tutti è campione d’Italia.