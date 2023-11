Ziliani denuncia: “9 favori arbitrali alla Juventus in 12 partite. Tutto a favore dei bianconeri”

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, si è scagliato contro la Juventus di Massimiliano Allegri, aiutata da favori arbitrali.

Dopo l’ultima vittoria della Juventus contro il Cagliari, l’ex giornalista sportivo di Mediaset, Paolo Ziliani, ha lanciato un duro attacco ai bianconeri.

Nel suo tweet post-partita, Ziliani ha sottolineato il presunto favore arbitrale nei confronti della Juventus, affermando che in ben nove partite su dodici disputate, le decisioni degli arbitri e del VAR sembrano sempre pendere a favore della squadra di Madama. Ha elencato una serie di episodi dubbi, dal caso Ndoye a Djuric, fino ai controversi rigori di Weah e Rugani, sottolineando gli errori che, secondo lui, caratterizzano il corrente campionato.

“Juventus, aiuti arbitrali in nove partite su dodici: quando Giua e Di Bello pesano più di Chiesa e Vlahovic. L’incredibile collana di cadeau recapitati dall’AIA a Madama: ogni volta che c’è un episodio dubbio la decisione di arbitri e VAR è sempre pro Juve. Da Ndoye a Djuric per finire ai rigori-non rigori di Weah e Rugani, tutti gli errori/orrori del campionato (col verme) in corso”.

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano ha concluso il suo intervento con una domanda alquanto provocatoria: “Sapete in quante partite la Juventus è stata aiutata da decisioni arbitrali favorevoli? Tenetevi forte: in 9 su 12, che equivale a tre volte ogni quattro partite giocate. In tre quarti degli incontri disputati, episodi dubbi – se non addirittura chiari come il sole – sono stati giudicati sempre a favore della Juventus”.