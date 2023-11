Pesante KO del Napoli con l’Empoli, il club impone il silenzio stampa

Dopo la sconfitta interna con l’Empoli, il Napoli ha deciso per il silenzio stampa: nessun tesserato rilascerà dichiarazioni nel post-partita.

Notizie calcio Napoli – Situazione sempre più critica in casa Napoli dopo la sconfitta interna per 1-0 contro l’Empoli nell’anticipo dell’ultima giornata di Serie A. Al termine del match il club azzurro ha imposto il silenzio stampa: nessun tesserato rilascerà dichiarazioni.

Una decisione che conferma il momento difficile del Napoli, con la squadra di Garcia apparsa in grande difficoltà e mai veramente in partita. L’Empoli ha dominato per lunghi tratti e gli azzurri non sono riusciti a reagire.

Ora si attendono le valutazioni del presidente De Laurentiis sul futuro della panchina. La posizione di Garcia, finito nel mirino della critica, è fortemente a rischio. L’esonero non è più un’ipotesi remota.

Insomma, clima tesissimo in casa Napoli dopo l’ennesima prestazione deludente. La zona Champions si allontana e urge una reazione. Ma al momento nessun tesserato può commentare l’accaduto. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa intricata situazione.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e analisi riguardanti il Napoli, non dimenticate di seguire Napolipiu.com. Condividete questo articolo sui vostri social media e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!