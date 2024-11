“Lavori in corso”: il Maradona si fida di Conte

I tifosi applaudono nonostante il ko: la maturità del pubblico conferma la solidità del progetto

L’immagine più potente dopo Napoli-Atalanta non arriva dal campo, ma dagli spalti del Maradona. I tifosi che applaudono e incitano la squadra dopo una pesante sconfitta raccontano più di mille parole: il popolo azzurro ha già capito che Antonio Conte è una garanzia per il futuro.

La maturità del progetto

“Lavori in corso” recita ancora il cartello a Castel Volturno, come ripete il tecnico da settimane. Una consapevolezza che accomuna società, allenatore e tifosi: il Napoli sta costruendo qualcosa di importante e una battuta d’arresto non può minare le fondamenta del progetto.

L’Atalanta e la lezione tattica

La Dea di Gasperini ha mostrato i muscoli al Maradona. L’asse De Ketelaere-Lookman ha confezionato la vittoria in 21 minuti, confermando come i bergamaschi siano ormai una seria candidata allo scudetto. Cinque vittorie consecutive, miglior attacco del campionato e la capacità di perforare la miglior difesa della Serie A sono credenziali da grande squadra.

Le mosse di Conte

Il tecnico pugliese non si è arreso durante la gara, provando ogni soluzione possibile: dal pizzino per Anguissa alla rivoluzione offensiva con Ngonge, Raspadori, Simeone e Neres. Solo il palo di McTominay ha negato un pareggio che avrebbe potuto cambiare la storia della partita.

Verso San Siro

Domenica prossima c’è l’Inter, altro banco di prova fondamentale. Il Napoli si presenterà da capolista in casa dei nerazzurri, con Conte già al lavoro per correggere gli errori emersi contro l’Atalanta. La dipendenza da Lukaku nella costruzione del gioco è uno dei temi su cui lavorare.

La strada è quella giusta, gli applausi del Maradona ne sono la conferma più importante. Il progetto Conte ha bisogno di tempo, ma le basi sono solide. E i tifosi, ancora una volta, hanno dimostrato di essere all’altezza delle ambizioni della società.